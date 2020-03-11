أبرزهم (البندول)… أصوات جديدة تنضم لـ(أغاني وأغاني)… وعدم مشاركة فرفور

ام درمان:محاسن أحمد عبد الله

تم اختيار الفنان أحمد فتح الله الشهير ب(البندول) للمشاركة في النسخة القادمة من برنامج (اغاني واغاني)، بجانب اختيار عدد من الأصوات الجديدة من بينها الفنان عبد الله الطيب ونجود عجب وصلاح الأمين، فيما سيتم تخصيص حلقة خاصة عن الشاعر الراحل فضل الله محمد سيشارك فيها الفنان الموسيقار محمد الأمين للحديث عن تجربته مع الراحل، فيما ستكون هناك حلقات خاصة سيشارك فيها الفنان كمال ترباس والفنان طه سليمان، بجانب تسجيل حلقة مع الفنان سيف الجامعة كما يتم الترتيب لتسجيل حلقتين مع الفنان عبد الكريم الكابلي. الجدير بالذكر عدم مشاركة الفنان جمال فرفور هذا الموسم في البرنامج نسبة لمشاركته في برنامج (يلا نغني) الذي تبثه قناة الهلال، فيما ستبقي الأصوات القديمة الأساسية في البرنامج وهم عاصم البنا وهدي عربي ومكارم بشير وانصاف فتحي ومهاب عثمان.

مرتبط