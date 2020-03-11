تدشين أوركسترا الخرطوم الفيلهارموني

الخرطوم: كوكتيل

سيتم بعد غد الجمعة تدشين اوركسترا وكورال الخرطوم الفيلهارموني بقيادة المايسترو يوسف الموصلي والموسيقار ربيع عبد الماجد بحضور اتحادي من مجلس السيادة والوزراء وتهدف المجموعة الموسيقية أن تكون نواة لاول اوركسترا سيمفوني سوداني يتميز بالعلمية ويراعي الاصالة ويتخصص في الاعمال الثورية الوطنية الجديده والتراثية والخروج بالموسيقي السودانية إلى الانفتاح على العالم وإحداث علاقات فنية وثقافية مع دول الجوار وتبادل الزيارات مع مبدعيها. وقد وجهت وزارة الثقافة والاعلام بولاية الخرطوم الدعوة لاهل الفكر والثقافة والإعلام والمبدعين واسرهم لحضور التدشين الذي يشارك فيه 30 عازفا موسيقيا و20 مغنية و20 مغنيا بقيادة المايسترو جهير السيرة يوسف الموصلي والموسيقار ربيع عبد الماجد وتقدم خلال حفل التدشين باقة من الاغنيات الوطنية الرفيعة والمقطوعات الموسيقية الجديدة.

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