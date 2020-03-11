زيادة وزن الخبز لـ(80) جراما بـ( 2) جنيه ببحري

الخرطوم: عبير

كشف بعض أصحاب المخابز ببحري أمس عن زيادة وزن الخبز إلى 80 جراما بدلا عن 40 جراما باتفاق مع لجان المقاومة واصحاب المخابز ببحري.

وقال صاحب مخبز ببحري فضل عدم ذكر اسمه لـ( السوداني ) أن هنالك تفاقما في أزمة الخبز، وصنع الخبز بوزن 80 جراما يسهل على العمال انتاج أكبر كمية من الخبز لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن وزن 80 جراما بدأ العمل في مخابز متفرقة بمنطقة بحري بسعر (2 ) جنيه، لافتا إلى أن هنالك اتجاها من الحكومة لتطبيق الخبز التجاري باستخدام الدقيق المستورد، كاشفا عن صنع (750) رغيفة بوزن 80 جراما من الجوال الواحد.

واشار إلى أن انتاج (1٫450) رغيفة بوزن 40 جرام يؤثر عملية انتاج كميات أكبر وتراجع نسبه الانتاج.

وقال إن نسبة الطحن تقدر بنحو 20% مما أدى لإغلاق جزء من المخابز بسبب نفاد كمية الدقيق الموجودة بالمخبز

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