مصرع طفلين وإصابة إمرأتين في انفجار (لغم)

طوكر: السوداني

لقي طفلين مصرعهما وأصيبت امراتين بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة (لغم) بمنطقة ريفية شرق السودان.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الطفلين كانا برفقة امرأتين بمنطقة (جلهنتي) ريفي مدينة عقيق جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر، وأثناء ذلك حاول أحدهما اللعب بجسم غريب مزروع في باطن الأرض إلا أنه انفجر بقوة وأسفر عن مقتلهما في الحال وإصابة الامراتين بجروح إحداهما حبلى.

وأوضح المصدر أن الشرطة أسعفتهما بسرعة ودونت بلاغا بالوفاة في ظروف غامضة.

وأشار المصدر إلى أن امنطقة تعتبر من المناطق الخطرة نسبة لوجود مخلفات الحرب جنوب طوكر.

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