الصحة : لا إصابة بكورنا ببحري

الخرطوم : شهدي نادر

نفت وزارة الصحة الاتحادية اليوم “الاربعاء” إصابة اي شخص بفيروس كورونا في الخرطوم .

وقال مدير الطوارئ ومكافحة الأوبئة بابكر المقبول لـ(السوداني) إن الحالة المشتبه بها ببحري لسيدة عائدة من دولة السعودية و تعاني من امراض القلب، مؤكداً على ان وزارة الصحة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة، موضحاً إن اعيائها بالقلب تسبب في زيادى أعراضها و لكن الفحوصات لم تثبت إصابتها بالفايروس

و في السياق كشف مصدر لـ(السوداني) عن دخول أكثر من (200) صيني للبلاد منذ بداية انتشار الفايروس و لكن جميع الفحوصات اثبتت عدم اصابتهم.