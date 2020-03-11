وزارة الطاقة:تفريغ بواخر وقود ببورتسودان

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن إستلام (40) الف طن من الجازولين و (38) الف طن من البنزين تم تفريغها بالامس من بواخر بورتسودان.

و أعلنت عن مضاعفة ضخ الوقود للمحطات يومي الخميس والجمعة بحوالي 6000 متر مكعب، اي ما يعادل 30 الف برميل ، لمضاعفة التوزيع على المحطات حتى تقضي على الصفوف.

و أكدت في تعميم صحفي، على أن مصفاة الخرطوم تعمل بطاقتها القصوى حيث تنتج للاستخدام اليومي 70% من البنزين،45% جازولين،و 65% غاز الطبخ، فيما تبلغ حاجة البلاد لمواد الطاقة البترولية ( 4500 ) طن من االبنزين، منها بـ(3000) طن من انتاج المصفاة، و 10 الف طن من الجازولين منها 450 طن من المصفاة و 1500 طن غاز الطبخ منها 800 طن من المصفاة.

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