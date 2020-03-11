وزارة الصحة: وضع السودانيين بمصر مطمئن حتى 10 مارس

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الصحة الإتحادية إن عدد القادمين للسودان من 25يناير وحتى 9 مارس (920) قادم تمت المتابعة لـ(533) منهم بنسبة 57.9٪، فيما بلغ عدد القادمين ليوم 9 مارس 7 اشخاص تمت المتابعة لعدد 5 منهم بنسبة 71.٪.

و بلغ عدد الذين تمت متابعتهم لمدة 14 يوم حتى 9 مارس 243 شحص، فضلاً عن متابعة 154 شخص بنسبة 63.4٪.

و أكدت على أن جملة المصريين القادمين للبلاد منذ 25 يناير وحتى 10 مارس عبر مطار الخرطوم 807 شخص، و1417 عبر جميع المعابر.

و في السياق كشفت عن عدم وجود حالات إصابة بقايروس كورونا حتى أمس، وكل الحالات المشتبه فيها هي حالات سالبة، مؤكدة على أن وضع السودانيين بمصر مطمئن حتى 10 مارس وان هناك متابعة لصحة السودانين بمصر عبر المسشارية الطبية بسفارة السودان بالقاهره.

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