الهلال يحسم”الخيّالة” بثلاثية ويعزّز صدارة الممتاز

الخرطوم: السوداني

فاز الهلال الخرطوم على ضيفه الهلال الفاشر، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء أمس”الثلاثاء” ضمن المرحلة الـ”24″ من الدوري الممتاز.

وأحرز أهداف الهلال كلّ من كاديو في الدقيقة الـ”9″، وعبد الرؤوف في الدقيقة الـ”70″ والذي واصل تسجيله للأهداف مع فريقه بمنافسة الدوري الممتاز، فيما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة الـ”90″ اللاعب محمد موسى.

وعزّز الهلال موقعه في صدارة الدوري الممتاز ليحصد النقطة الـ”51″، فيما بقي هلال الفاشر في النقطة الـ”25″.

وأشرك الجهاز الفني للهلال بتوليفة ضمت كلاً من جمال سالم في حراسة المرمى ، رباعي خط دفاع مكون من اليمين للشمال بقيادة السمؤل ميرغني , عبد اللطيف بوي، كاديو ديدي ، فارس عبد الله ويلعب في وسط الملعب الرباعي , ابو عاقلة عبد الله , مؤمن عصام، سليم محمد برشاوي، عبد الرؤوف , فيما يقود المقدمة الهجومية كل من محمد موسى الضي , وليد بخيت الشعلة

ولم ينتظر الهلال كثيرًا في المباراة بعد سلسة من الهجمات نجح من أحداها اللاعب كاديو من وضع فريقه في المقدمة بعد كرة نموذجية في الدقيقة الـ”9″.

وبعدها سيطر”الأزرق” على المباراة، ومنح وجود الشعلة الفريق الهيبة الهجومية المطلوبة، فعمل على

وفي الحصة الثانية من المباراة وصل”الأزرق” الاستحواذ على الكرة تمامًا وسط هجماتٍ خجولة من جانب الضيوف، غير أنّ كلّ الهجمات التي شنها أصحاب الأرض لم تر طريقها إلى الشباك، فلا أصابت تصويبات الشعلة ولا مراوغات كاديو.

وبعد مرور”70″ دقيقة، عزّز اللاعب عبد الرؤوف النتيجة بهدفٍ ثانٍ من تسديدة التي تسلّم كرة نموذجية من وليد الشعلة ليضع الكرة بكل سهولة في مرمى هلال الفاشر.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق تصدى اللاعب محمد موسى الضي إلى تنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مخالفة مع اللاعب عبد الرؤوف ليحرز الهدف الثالث

وبالنتيجة رفع الهلال رصيده إلى”51″ نقطة في صدارة الدوري الممتاز، فيما بقي هلال الفاشر في النقطة الـ”25″.

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