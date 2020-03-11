المريخ يكبح شراسة الشرطة القضارف بثلاثية نظيفة

الخرطوم: السوداني

عاد المريخ ظافرا من القضارف بثلاث نقاط بعد ما حقق الفوز على الشرطة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت لحساب المرحلة ال24 من الدوري الممتاز.

دفع الجهاز الفني بتوليفة ضمت كلا من أبو عشرين في حراسة المرمى ووليد حسن في الطرف الأيمن وأحمد آدم في الطرف الأيسر أمير كمال وصلاح نمر وأمامهم ضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد فيما تواجد أمامهم السماني وسفيان ورمضان عجب وريشموند.

وانطلاقة المواجهة جاءت ساخنة فالمريخ عمل على شن هجوم كاسح مستغلا سرعة السماني الذي هدد شباك القضارف غير أنها لم تشهد خطورة.

وبعد دقائق كاد أبو عشرين أن يتسبب في اهتزاز فريقه بعد ما خرج من مرماه بطريقة خاطئة لكن الحسم كان دفاعيا.

ولم يتوقف المريخ مكتوف الأيدي فقاد رمضان هجمة مرتدة بعد دقائق غير أنه لم يتعامل معها بصورة ايجابية لتضيع فرصة حقيقية للأحمر.

وأفلح الغاني ريشموند في منح فريقه الأفضلية بعد مرور نصف ساعة من خطأ لحارس الشرطة قدلي.

محاولات الشرطة استمرت وشكلت أخطرها تلك التي قادها عوض طلبة غير أن دفاع المريخ كان بالمرصاد.

وضاعت فرصة حقيقة للمريخ عندما استلم رمضان عجب كرة من السماني نموذجية.

والدقائق الأخيرة من الحصة الأولى لم يكن فيها جديد إذا انحصر اللعب في وسط الملعب وتبادل للهجمات ليذهب الفريقان إلى غرفة الملابس والمريخ متفوقا بهدف دون مقابل.

الشوط الثاني

كشر الشرطة القضارف عن أنيابه في بداية الحصة الثانية وكانت خطته الوصول إلى مرمى المريخ وكان له ما أراد لكنه كان هدفاً ابيضَ بعد الغى الحكم المساعد الهدف.

ورد المريخ سريعا بعدما شن هجوما على أصحاب الأرض ليحصل أبناء المسلمي على ركلة جزاء ارتكبت مع سفيان تصدى لها ريشموند محرزا الهدف الثاني لفريقه.

وتواصل اللعب على ما هو عليه وسط سيطرة كبيرة من المريخ الذي استحوذ على الملعب وسط تراجع كبير من أصحاب الأرض.

وقبل نهاية اللقاء بدقائق استطاع عماد الصيني أن يضيف الهدف الثالث من كرة نموذجية من تمريرة حاسمة على طبق من ذهب.

بالنتيجة رفع المريخ رصيده إلى 48 نقطة فيما بقي الشرطة في 20 نقطة.

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