منتخب السودان يواجه توغو للمحليين في معسكره الإعدادي

الخرطوم: السوداني

قالت مصادر موثوقة إن المنتخب السوداني سيقيم معسكرًا إعداديًا في توغو خلال مارس الجاري، وسيخوض مباراة ودية أمام نظيره توغو للمحليين.

وتجيء خطوة التعديل الأخيرة لخوض منتخب توغو الأوّل لنظيره الكاميرون في العشرين من مارس.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، حسن أبو جبل إن المنتخب سيغادر في الخامس عشر وسيواجه منتخب توغو للمحليين في الحادي عشر من ذات الشهر.

وأضاف” منتخب توغو اعتذر عن أداء المباراة أمام المنتخب”.

وسيواجه منتخب السودان في مارس الجاري نظيره غانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون 2021م.

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