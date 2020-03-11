رسميًا..تحديد ملعب مباراة صقور الجديان وغانا في التصفيات

الخرطوم: السوداني

أوضح الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني أنه قد تم التأكيد رسمياً على قيام مباراة المنتخب الوطني الأول، ونظيره الغاني في الجولة الرابعة من تصفيات امم افريقيا (كان) يوم 31 مارس الحالي بالعام 2020م في استاد الهلال بأم درمان، وذلك عند الساعة التاسعة مساء.

وأشاد الاتحاد ممثلاً في أمينه العام بالتعاون الكبير والروح الطيبة، والخدمات التي ظلت حاضرة من جانب رئيس مجلس إدارة الهلال في استقبال مباريات المنتخبات، والتي كان آخرها مواجهة ساوتومي التي كسبها صقور الجديان بالاربعة في استهلال مشوار تصفيات الكان.

وشكر أبوجبل عموم المجلس الأزرق والأجهزة الادارية بنادي الهلال على ترحيبهم وتقديمهم كل ما يلزم من أجل تنظيم مباريات المنتخبات بملعب الجوهرة الزرقاء

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