إعلان ” كورونا” وباءًا عالميًا.. السودان: النظام الصحي لا يحتمل دخول المرض

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

أعلنت وزارة الصحة العالمية اليوم ” الاربعاء” تصنيف ” كورونا” وباءًا عالميًا.

فيما دعت وزارة الصحة الإتحادية الحكومة لضرورة حظر دخول الأشخاص من الدول الموبوءة بفايروس “كورونا”، وتشديد الرقابة عليهم، وأنها دفعت بتوصيات إلى جهات الأختصاص تتعلق بالحفاظ على الأمن الصحي.

في وقت أقر وزير الصحة د. اكرم التوم بأن النظام الصحي في السودان لا يحتمل دخول أي حالة بـ “كورونا” البلاد، وأبدى تخوفه من دخول المرض وأكد أن وزارته تتبع إجراءات للتحري عن الحالة المشتبه بها في مستشفى فضيل، وقال إن الوزارة تتقصي عن أي حالة يتم الإبلاغ عنها.

كاشفًا عن تحسب وزارته لأسوأ السيناريوهات منبهًا إلى تهياة أماكن إيواء تسع لآلاف الأشخاص، وأكد تحديد مواقع عزل في “16” معبر فيها مخاطر صنفت “6” منها بذات اختطار عالي.

وشكا الوزير من عدم قدرة الكادر الصحي على أداء عمله لجهة عدم حفظ حقوقه وتوفير سبل الوقاية له، مؤكدًا على وجود حالات تهديد بالقتل الكوادر الطبية.

من جانبه كشف د. أكرم التوم خلال مؤتمر صحفي ب” سونا” عن تحويل دور حزب المؤتمر الوطني المحلول في عدد من الولايات إلى مرافق صحية، وقال وزير الصحة د. أكرم التوم إن عدد من الولايات ” سنار، عطبرة، كسلا، سنجة..” تم إستغلالها وأصبحت مستشفيات.