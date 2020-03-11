الحكومة: الشرطة استخدمت قوة مفرطة في مليونية ” رد الجميل”

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إن تقرير التحقيق في مليونية 20 فبراير, اثبت استخدام الشرطة للقوة تجاه المتظاهرين بجانب وجود سلوك غير منضبط من بعض افرادها تجاه المتظاهرين أيضاً.

وأكد فيصل في تصريحات صحفية اليوم “الاربعاء” ان التقرير أوصى بإعادة النظر في منظومة الحصانات الإجرائية وتعديل نصوص قانوني الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي لتتناسب مع الوثيقة الدستورية والمعايير الدولية التي تكفل حق التظاهر والتجمع السلمي.

و أضاف أن التقرير أوصى بإحكام لوائح تحرك القوات النظامية وضبط اللوائح بالإسماء والأرقام ولوحات العربات والعهد- التي تستخدمها القوات, واصطحاب سيارات اسعاف فضلا عن تدريب أفراد الشرطة على مناهج حقوق الإنسان. إضافة إلى فرض سيطرة مركزية على القوات التي تتواجد في مكان التظاهرات.