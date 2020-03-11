مستشفى بالخرطوم ينفي حدوث وفيات بسبب إنقطاع الكهرباء ويقاضي ” لجان المقاومة”

الخرطوم: السوداني

نفت إدارة مستشفى التميز للطوارئ بالخرطوم، عن حدوث وفيات بالمرفق بسبب إنقطاع الكهرباء، كاشفة عن تحريك إجراءات قانونية لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد لجان مقاومة إمتداد الدرجة الثالثة

لإتهامهم بترويج ونشر معلومات بشأن وفيات بالمستشفى بسبب قطوعات الكهرباء.

واصدرت المستشفي بيان توضيحي بشأن حدوث ٤ وفيات لأشخاص بسبب مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم وجود العناية الطبية والأكسجين وغرف الطوارئ بمستشفي التميز للطوارئ والإصابات بأنها معلومات غير صحيحا.

وأكد اختصاصي طب الطوارئ رئيس قسم الطوارئ بمركز التميز للطوارئ والإصابات.د. أسامة عبدالحي محمد بانه لم تحدث أي حالة وفاة بسبب الكهرباء، ولفت بيان المستشفى الى انه فيما يختص بالفيديو المنشور بواسطة شخص مجهول فجميع ما ورد به محض كذب وغير صحيح وقال قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية لدى نيابة الجرائم المعلوماتية