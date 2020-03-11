شاهد|| “غندور” يستبدل صورته على حسابه بفيسبوك يفسرها رواد مواقع التواصل بـ “رسالة صامتة”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

فسر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لبروفايل رئيس المؤتمر الوطني المحلول بروفيسور ” ابراهيم غندور” ، التي وضعها على حسابه الرسمي ب “فيسبوك” اليوم، بأنها تحمل رسائل صامتة.

وظهر “غندور” الدبلوماسي الذي يحسب إيماءاته في الصورة التي وضعها على حسابه اليوم الأربعاء مقطب الجبين يرفع بإصبعه السبابة، في مشهد وصفه البعض: ” رساله لمن يفهمها”.

كما علق ” محمد إسماعيل” الصورة لها عدة رسائل واجمل ما فيها رفع السبابة، وفسر البعض هذة اللغة من لغات الجسد ب( التحذير والخطر).