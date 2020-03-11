الشيوعي:  إعتقال شباب و تعذيبهم لتلفيق تهم للحزب

الخرطوم: السوداني

كشف الحزب الشيوعي عن تعرض مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين (16-18) سنة لعملية إعتقال من قوى بملابس مدنية قادتهم إلى حوش يشتبه في كونه مركزاً من مراكز الأمن.

و اضاف في تصريح صحفي انهم تعرضوا للتعذيب نفسياً وممارسة ضغط عليهم للإعتراف باستلامهم مبالغ مالية من الحزب الشيوعي وفرض على بعضهم التقاط صور مع أسلحة ومتفجرات , واصفا الامر بانه يشبه سياسات جهاز الأمن في النظام البائد

و اعتبر الحزب الممارسات غير قانونية و تعيد تمثيليات فاشلة قامت بها قوى سياسية في السابق لتلفيق تهم حول الحزب الشيوعي.

و في السياق طالب بحماية الشباب المتتضررين من الإعتقال والتحقيق مع كل الأجهزة الأمنية التي شاركت في هذه العملية الإرهابية