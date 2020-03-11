شاهد بالصورة|| مشهد في صف الوقود بالسودان يثير “تندر” مواقع التواصل

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أثار مشهد لوقوف أصحاب مولدات الكهرباء بإحدى محطات الوقود بالسودان، بجانب السيارات والدراجات البخارية في مشهد غير مألوف، أثار “تندر” رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة لعشرات مولدات الكهرباء الصغيرة وهي محمولة على عربات يدوية صغيرة، تقف في صف الوقود، نظراً للإجراءات الصارمة بعدم صرف وقود في مواعين خارج ” خزانات” وقود المحركات.

وعلق البعض بأن المشهد جاء مُعبراً عن تفاقم الأزمات من “وقود و كهرباء” على المواطن وارتباطها ببعضها إن حل واحدة أطلت أختها.

ويعاني السودان من قطوعات متكررة للكهرباء أصبحت تستمر لساعات طوال في الآونة الأخيرة، مما يضطر البعض لاستخدام ” الموالدات الخاصة” وخاصة أصحاب المحلات التجارية والتي تصطدم نفسها بأزمة الوقود.