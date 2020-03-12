وقفة احتجاجية للعاملين بأسمنت التكامل ومطالب بإقالة المدير

الخرطوم :الطيب علي: عبير جعفر

نظم العاملون بمصنع أسمنت التكامل(صخر السودان) أمس وقفة احتجاجية بشارع عبيد ختم

وقال مصدر رفيع بإدارة المصنع لـ(السوداني)فضل عدم ذكر اسمه إن احتجاج العاملين سببه التأخر والمماطلة في معالجة مطالبهم الإدارية مما تسبب في إيقاف المصنع عن الإنتاج لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي أثر سلباً وأحدث فجوة في السلعة بالأسواق.

وفي سياق متصل طالب العاملون بالمصنع في مذكرة لجهاز الضمان الاجتماعي الجهات المختصة بعدم استجلاب عمالة أجنبية للعمل بالمصنع.

وأبانوا في مذكرة رفعوها أمس أن الشراكة الأجنبية أدت لتراجع الإنتاجية بالمصنع و تشريد العمالة المحلية وإهدار عملات أجنبية على العمالة الخارجية.

وكشف العاملون بالمصنع عن مساعى جهات لتدمير صناعة الأسمنت بالبلاد لتحل محلها الواردات الأجنبية وذكروا أن إنتاج المصنع حالياً يبلغ (4,200) طن أسمنت يومياً، لافتين لإمكانية الوصول للطاقة القصوى والبالغة 4آلاف طن يومياً وأشاروا إلى المشاكل الفنية بالمصنع التي تحتاج إلى عملات أجنبية لإجراء الصيانة لتفادي الأعطال المتكررة.

يذكر أنه تم فصل عدد 17 من العاملين تعسفياً لمطالبتهم بإيقاف الدعم الفني لشركة اسك المصرية المتواجدة حاليا داخل المصنع.

وإقالة مدير المصنع والرفض الكامل للعقد المقدم من اسيك بجانب تعيين مستشار فني يتبع للضمان الاجتماعي ومدير عام للشركة بصورة قانونية ومدير بقسم الموارد البشرية ووضع هيكلة وظيفيه واضحة.

وأشار العاملون بالشركة لتجارب شركة اسيك الفاشلة بالسودان في تشغيل شركة السلام للأسمنت التي أدت لتدمير المصنع بتجاربها في تشغيل مصنع التكامل في الفترة من2010 إلى2014

مرتبط