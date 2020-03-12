مدير سابق بالأوراق المالية : البورصة السودانية لم تتأثر بكورونا

الخرطوم: هالة

حمل المدير الأسبق لسوق الخرطوم للأوراق المالية د. عصام الدين الزين تفشي وباء كورونا عالمياً مسؤولية الهبوط والتراجع الذي تشهده مؤشرات داو جونز والبورصات العالمية و إيقاف التداول في الأسهم الأمريكية، مقللا من أثره على سوق الأوراق لكونه سوقاً محلياً ومغلقاً إغلاقاً كاملاً على نفسه من المؤثرات الخارجية؟

وقال الزين لـ(السوداني) إن هنالك بعض الأسهم المدرجة تقاطعياً كسهم سوداتل المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية وسهم بنك السلام المدرج بسوق دبي وهذان السهمان شهدا انخفاضاً بسوق الأوراق السوداني قبل ظهور وباء كورونا بسبب غياب الشفافية والإفصاح والأداء غير المميز للشركتين بالسودان وانخفاض المؤشرات الاقتصادية خاصة انخفاض العملة السودانية وارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع الزين عدم معاودة الأسهم بالبورصة العالمية لعافيتها إلا بعد انحسار الوباء بشكل كامل.

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