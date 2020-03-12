الآثار الاقتصادية لمحاولة اغتيال حمدوك

د/ عادل عبد العزيز

بحمد الله سبحانه وتعالى لم يصب دولة رئيس مجلس الوزراء بأي أذى نتيجة لمحاولة الاغتيال. غير أن الآثار السياسية والاقتصادية لحدث مثل هذا سوف تكون واسعة للغاية، ونحاول هنا الإحاطة ببعض الآثار الاقتصادية.

يعتبر الاستقرار الأمني أحد مطلوبات الاستقرار الاقتصادي والضامن الأول للنمو، حيث إن التجارة والاستثمار والاقتصاد ككل لا تعمل إلا في أجواء الاستقرار والأمن.

في العادة يتم تقسيم الحالة الأمنية في أي بلد لثلاث مراحل: المرحلة الخضراء، ويكون الأمن فيها مستتباً باستثناء الجرائم العادية مثل السرقة والاحتيال وتعاطي المخدرات وغيرها. وتكون لدى الأجهزة الأمنية والشرطية القدرة على كشف الجرائم والسيطرة على انتشارها.

المرحلة الثانية هي المرحلة الصفراء وفيها تظهر عصابات الجريمة المنظمة، حيث تنتقل جريمة السرقة العادية إلى مستوى جريمة النهب والنهب بالسلاح، وتظهر العصابات المنظمة التي تعمل في الاتجار في المخدرات والسلاح، وتجد الأجهزة الأمنية والشرطية صعوبة في متابعة مكتشفي هذه الجرائم لأنهم يعملون باحترافية من ناحية، ولتمكنهم من اختراق سلطات تنفيذ القانون بسبب قوتهم المادية.

المرحلة الثالثة هي المرحلة الحمراء، وفيها تصبح للعصابات أهداف سياسية، وتسعى للسيطرة على الحكم، كحالة أسكوبار في كولمبيا، أو تستغل بعض الجماعات السياسية الضعف الأمني فتنفذ الأعمال الإرهابية كالاغتيالات والتفجيرات، لتحقيق أهداف سياسية.

من الواضح أننا الآن في المرحلة الحمراء، التي أوصلنا لها الضعف الأمني الناجم عن انخفاض الروح المعنوية للعاملين في الأجهزة الأمنية، بسبب الهجوم اللفظي المستمر عليهم، وعدم تقدير الحاكمين لجهودهم وتضحياتهم. وبسبب ضعف الإنفاق الحكومي على مستحقاتهم المالية، وعلى الوسائل المادية المساعدة لهم.

في هذه المرحلة يتأثر الاقتصاد على مستويي الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. فعلى مستوى الاقتصاد الجزئي تتجه الأسر والشركات والمصانع لتخصيص مبالغ أكبر للحماية، قد تصل لدرجة استخدام الحراسات الخاصة، وعمل محميات (كومباوند) للسكن، كما هو ممارس في نيروبي على سبيل المثال. وهذا بالطبع يزيد من تكلفة إنتاج السلع التي تنتجها المصانع، فيزداد الغلاء، ويعجز الناس عن الشراء، فيزداد الحرمان ويضاف عدد أكبر للفقراء.

أما على مستوى الاقتصاد الكلي فإنه ونتيجة لوصول الحالة الأمنية للمرحلة الحمراء تتوقف الاستثمارات الوطنية والأجنبية، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن عدم الاستقرار الأمني. ويعمل أصحاب رؤوس الأموال على إخراجها لدول أخرى مستقرة أمنياً واقتصادياً، أو يهربون بها للملاذات الآمنة داخل البلد، وهذه الملاذات هي الذهب والعملات الأجنبية الحرة، أو الأراضي والعقارات، أو سيارات الركوب الفاخرة. فتتجمد هذه الأموال. ونتيجة لكل هذا تعجز المصانع عن بيع إنتاجها نتيجة لارتفاع الأسعار وفقر السكان، فيضطر أصحاب المصانع لإقفالها، وصرف العمال والعاملات، لينضافوا للفقراء في المجتمع. وتستمر الدائرة الجهنمية: توقف الاستثمارات والإنتاج- العطالة- الفقر- الاضطرابات الأمنية.

لا بد من حكومة قوية توقف هذه الدائرة الجهنمية، ورأس الأمر وسنامه إعادة الاعتبار للقوات الأمنية جيش وشرطة وأمن. هذا أو الطوفان. والله الموفق.

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