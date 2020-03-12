إستمرار إضراب صيادلة مدينة نيالا

الخرطوم: السوداني

دخل إضراب صيدليات الأدوية بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور يومه الثاني على التوالي ، وأغلقت كل الصيدليات أبوابها أمام المرضى طيلة نهار الأربعاء وصباح اليوم ، عدا صيدليات الطوارئ بالمستشفيات والمستوصفات بالمدينة .

وجاء قرار الإضراب إحتجاجاً على عمليات تفتيش نفذتها إدارة حماية المستهلك ببلدية نيالا على عدد من الصيدليات بالمدينة، والتي أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم بموجبها فتح بلاغات في مواجهة الصيدليات، وتقديمهم للمحاكمة بمحكمة جنايات نيالا اليوم.

وقال بيان ممهور بتوقيع لجنة الصيادلة بالولاية إن قرار الإضراب العام إتخذ لإسترداد كرامة الصيادلة بعد دخول افراد من حماية المستهلك الصيدليات وتفتيشها ومصادرة أدي بحجة إنتهاء صلاحيتها، وحبس عدد من الصيادلة في الحراسات، وتقديمهم للمحاكمات، والتهديد بإغلاق الصيدليات في حال عدم إستخراج الرخص التجارية التي فرضت عليه .

وذكر البيان أن رقابة الصيدليات تقع على عات المجلس القومي للأدوية والسموم وليس للجنة حماية المستهلك، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها تفتيش الصيدليات بهذه الطريقة.

وأجل قاضي محكمة جنايات نيالا محاكمة ملاك الصيدليات التي تم ضبطها إلى جلسة يوم الأحد المقبل لإكمال إجراءات التحري والبت في الحكم .