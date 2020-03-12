الخارجية تؤكد استقرار الاوضاع بالبلاد

الخرطوم: السوداني

قدمت وزارة الخارجية تنويراً للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان حول محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك

و قال وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين إن المحاولة جاءت نتيجةً للتغييرات والإتجاهات الجديدة التي تتخذها البلاد في سياساتها، مؤكداً ان الوضع الأمني في البلاد مستقرٌ تماماً وأن الحياة تسري على طبيعتها في ربوع السودان.

أكَّد قمر الدين لدي لقائة بالبعثات الدبلوماسية اليوم ” الخميس” ، على أن الحكومة قد قامت بإجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة لضمان حماية المواطنين وكافة المقيمين في البلاد.