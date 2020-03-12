نجم المريخ السابق وأهلي بوعريج في تصريحاتٍ جديدة محمد عبد الرحمن: أتمنى الاستمرار في التألق ومازال ينتظرني الكثير من العمل

حسن بشير

قال مهاجم الاهلي بوعريرج السوداني محمد عبد الرحمن إن النتيجة التي انتهت عليها مباراتهم أمام وفاق سطيف جيدة وحافظت على حظوظهم قبل مباراة الاياب أمام نفس الفريق.

وقاد محمد عبد الرحمن فريقه إلى التعادل بهدف لكل امام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الجمهورية.

وقال مهاجم بوعريرج الشهير ب( الغربال) في تصريحات ل( باج نيوز) انه سعيد بالاستمرار في التألق مع فريقه الجديد، مشيراً إلى أن الهدف الذي احرزه جاء في وقت قاتل وحافظ على حظوظهم في البطولة.

واؤضح الغربال أن مباراة الاياب امام وفاق سطيف لن تكون سهلة وتحتاج إلى مجهود اكبر منهم حتى ينجحوا في التفوق والتقدم إلى الامام في البطولة.

واشار محمد عبد الرحمن إلى انه سعيد بالاستمرار في تقديم المستويات المتميزة مع فريقه، عازياً الامر إلى الدعم الكبير الذي يجده من جميع منظومة النادي الاهلي بوعريرج.

ولفت اللاعب النظر إلى أن جماهير الفريق الجزائري لم تقصر معه ودعمته منذ اليوم الاول للتعاقد معه، لافتاً إلى أن ذلك كان له بالغ الاثر في دخوله إلى قلوب الجماهير من اول مباراة له مع الفريق.

وتمنى محمد عبد الرحمن في ختام حديثه أن يواصل في تقديم المستويات الجيدة مع فريقه وان يحرز المزيد من الاهداف ويحقق التطلعات والرغبات التي تطمح فيها جماهير الاهلي بوعريرج.

يشار إلى أن الغربال وصل إلى الرقم (3) في الاهداف مع ناديه الجديد حيث سبق وان احرز هدفا في مرمى اتحاد بلعباس وزار كذلك شباك المولودية قبل أن يحرز بالامس هدفا في شباك وفاق سطيف الجزائري كذلك.