أحمد السيد وياسر الحاج يقودان الأهلي الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أصدر نادي الأهلي الخرطوم قرارًا أمس”الأربعاء” قضى بتعيين الكابتن أحمد السيّد، وياسر الحاج لتولي المهمة الفنية في المرحلة المقبلة بعد استقالة برهان تية من منصبه على نحوٍ مفاجئ.

وقال برهان تية في تصريحاتٍ صحفية إن الخطوة تجيء لعدم التوفيق الذي لازمه في الفترة السابقة.

وأضاف”الأهلي قدّم مستويات لافتة في المرحلة الماضية ولكن هناك عدم توفيق وبالتالي فضّلت الابتعاد للاستعانة بمن هو قادر على مساعدة الفريق في الفترة القادمة”.

ويحتل الأهلي الخرطوم المركز الـ”13″ في الدوري الممتاز بعددٍ من النقاط يصل”23″ نقطة.

مرتبط