حملات بمدارس الخرطوم للتوعية بمرض ” كورونا”

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

وجهت وزارة الصحه بالخرطوم المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التوجيهات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا الوبائي الذي وصفته بالمهدد الخطير.

كاشفة عن خطة ميدانية للتنوير بمدارس الولاية تبدأ الاسبوع المقبل، وتُعنى الحملة بتمليك المواطنين كافة المعلومات التثقيفية التي تعينهم على الحفاظ على صحتهم.

وشدد ممثل مدير عام وزارة الصحه د.محمود القائم في المنتدى التنويري الذي نظمته اليوم ” الخميس” على اهمية رفع الوعي والتعريف بالمرض واكد قيام الوزارة بالترتيبات الوقائية

في وقت اكدت فيه الوزارة استمرار الاجراءات والترتيبات الصحيه لمنع دخوله عبر مطار الخرطوم و كافة المعابر.