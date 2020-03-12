التاج محمود صالح يسحب طعونه في انتخابات نادي الأهلي الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلن المرشح السابق لمنصب نائب رئيس نادي الأهلي الخرطوم، التاج محمود صالح، عن سحبه كافة الطعون التي دفع بها سابقًا ضد إجراءات الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي بالنادي.

وكشف التاج محمود صالح في تصريحاتٍ صحفية عن أن الخطوة تجيء استجابةً لدعوة كبار النادي الأهلي دفعًا لعملية الاستقرار وتوفير الأجواء الملائمة لفريق الكرة لتحقيق النتائج الأفضل.

وفي الثلاثين من ديسمبر من العام الماضي، كانت لجنة الانتخابات قد أعلنت عن اعتماد مجلسٍ جديد لنادي الأهلي الخرطوم بقيادة خالد محمود هارون.

ودفع وقتها المرشّح لمنصب نائب الرئيس،التاج محمود صالح، بطعونٍ ضد الإجراءات التي شهدتها الجمعية العمومية للنادي، معلنًا عدم قانونيتها لمخالفتها القواعد العامة واعتمادها على نظامٍ أساسي تمت إجازته بطريقةٍ مخالفة للقواعد.

وقال التاج محمود صالح إن قراره الأخير والقاضي بسحب كلّ الطعون يجيء تلبيةً لرغبة كبار نادي الأهلي الخرطوم، وإيمانًا منهم في دعم الاستقرار داخل النادي.

وأضاف” تلقيت اتصالاتٍ عديدة من كبار نادي الأهلي الخرطوم ولقد استجبت للمبادرة للمحافظة على الاستقرار الإداري لينعكس على فريق الكرة الذي يمرّ بظروفٍ معقدّة”.

وأعلن التاج عن فتح صفحة جديدة دعمًا لمسيرة نادي الأهلي الخرطوم في المرحلة المقبلة.

مرتبط