زيادة كمية التعبئة للسيارات الملاكي لـ(فل تنك) بدلاً من 120 الجمعة والسبت.

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس لجنة مراقبة وضبط توزيع الوقود، أيمن ابو الجوخ، عن عزمهم بتوزيع كميات مضاعفة من الوقود للطلمبات، و زيادة كمية التعبئة في العربات الملاكي لـ(فل تنك) بدلاً من 120 ليومي الجمعة والسبت.

و أعلن في تصريحات صحفية اليوم ” الخميس” عن إستناف التدفيع من مستودع الشجرة بعد توقفه ، مما ساهم في وفرة الوقود.

و في السياق أوضح أن وزارة الطاقة والتعدين ستبدأ في متابعة و محطات خدمة الوقود ميدانياً يومي الجمعة والسبت، مشيراً الى أن الحملة يتقدمها وكيل وزارة الطاقة د. حامد سليمان، ولجنة آلية ضبط ومراقبة توزيع الوقود، لمراقبة وتوزيع الوقود ميدانياً، بدءً من مرحلة التدفيع بمستودعات الجيلي والشجرة، وحتى مرحلة التوزيع على الطلمبات.