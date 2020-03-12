صلاح أحمد آدم: لا ذنب لفريقي فيما حدث

الخرطوم: السوداني

رفض مدرب الفلاّح عطبرة، صلاح أحمد آدم، تحميل فريقه مسؤولية ما جرى في المباراة التي جمعتهم بالأهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن التصرّف فرديّ وأنّ من قام بالحادثة يتواجد حاليًا في السجن.

وقال صلاح أحمد آدم في تصريحاتٍ صحفية إن الأحداث التي شهدتها المباراة لم يكن لجمهور الفلاّح عطبرة دور فيها.

وكانت الحكم قد علّق مباراة الفلاّح عطبرة والأهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز “الثلاثاء” على خلفية إصابة الحكم المساعد.

ويضيف صلاح قائلاً” ما حدث في مباراتنا لا علاقة لجمهور الفلاح به، وإنّما تصرّف فردي من مشجعٍ واحدٍ وتمّ القبض عليه من قبل المشجعين وموجود الآن في السجن بعد أن تمّ تدوين بلاغٍ ضده”.

ويقول المدرب الشهير بـ”الجنرال” إنّه يرفض معاقبتهم لما جرى من أحداثٍ، لجهة أن الفلاّح لا ذنب له إطلاقًا.

وأضاف” لا يوجد سبب لتصرّف هذا المشجّع لأنّ فريقنا كان الأفضل في المباراة وأضعنا ركلة جزاء، وكنا الأقرب للفوز، كما أن اللقاء كان في شوطه الأوّل”.

مرتبط