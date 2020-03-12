مطوك: التوقيع النهائي بين الحكومة و مسار دارفور غداً

الخرطوم: السوداني

قال عضو فريق الوساطة الجنوبية ضيو مطوك إن وفدي الحكومة وقادة مسار دارفور توصلا لتفاهمات متقدمة فى ملف تعويضات المتضررين من الحرب فى دارفور، متوقعاً أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأنه بنهاية جلسة يوم الغد، الذى يمثل اليوم الاخير من الايام الأربعة المخصصة لمناقشة ملفي التعويضات والسلطة حسب الجدول المرفق مع اتفاق التمديد.

و أشار في تصريحات صحفية بجوبا اليوم “الخميس”، الى الاطراف اتفقت خلال جلسة اليوم على السلطات والصلاحيات الحصرية لاقليم دارفور، وسيتواصل النقاش غدا حول السلطات المشتركة بين الإقليم والمركز وسلطات المحليات.

وأعلن مطوك عن أن اتفاق الأطراف على منح أبناء وبنات دارفور نسبة20 % من وظائف المؤسسات العدلية خلال ستة شهور من تاريخ توقيع اتفاق السلام

من جانبه أضاف القيادي فى مسار دارفور ابراهيم زريبة أن جلسة اليوم ركزت على قضية التعليم فى دارفور خاصة الجانب المتصل بدفع الرسوم والقدرة التنافسية لطلاب دارفور فى الجامعات والمعاهد العليا، موضحا انهم طالبوا بإعفاء طلاب وطالبات دارفور من الرسوم الجامعية وأن تكون هناك معادلة فى درجات القبول تراعي البيئة الصعبة وغير المواتية للتحصيل الاكاديمي فى دارفور.

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