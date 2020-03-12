حظر (7) دول موبوءة بكورونا من الدخول للبلاد

الخرطوم: السوداني

أصدرت الحكومةالسودانية اليوم ” الخميس” قراراً بحظر دخول الأجانب من (7) دول موبوءة ( كوريا، الصين، إيطاليا، إيران، فرنسا، أسبانيا، اليابان وجمهورية مصر العربية) بالإضافة إلى أي دولة أخرى تضاف إلى هذه الدول من قبل اللجنة الفنية العليا حسب مستجدات الوباء العالمي المعلن بواسطة منظمة الصحة العالمية.

ووجه وزير مجلس الوزراء عمر مانيس بإغلاق المعابر الحدودية المتاخمة لجمهورية مصر العربية (اشكيت – أرقين – حلفا النهري) مطالبا وزارة الصحة والخدمات الطبية للقوات المسلحة بتجهيز المعسكرات والمرافق المناسبة الكافية وتحويلها لعنابر إيواء مؤقت في مناطق إستراتيجية لضمان التغطية الجغرافية خلال اسبوع.

كما وجه مانيس وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بتمويل الخطة القومية لمكافحة الكورونا، مناشدا المواطنين تجنب السفر للمناطق الموبوءة إلا للضرورة القصوى.