الصحة تنفي وفاة مريض ب” كورونا” في مستشفى بالخرطوم وتفتح تحقيقًا لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

كشفت وزارة الصحة الإتحادية عن بدء التحقيق في أسباب وفاة مريض مشتبه بإصابته بكورونا قادم من دولة الإمارات.

في وقت أكد مدير الوبائيات د. بابكر المقبول ل( السوداني) أن المريض جاء من دبي قبل إنتشار الوباء خارج الصين، وانه كان مصابًا بألتهاب في الجهاز التنفسي يخضع للعلاج بمستشفى الجودة، مؤكدًا على أن هذه الحالة خضعت من قبل لفحص ” كورونا” لكن النتيجة كانت أنه غير مصاب بالفايروس، منبهًا أنه ثمة إجراءات إتخذتها الوزارة بعد الوفاة للتاكد من الأسباب الحقيقية وانه تم فحص جثة المتوفى للتحقق عن ما إذا كانت ” كورونا” سبب الوفاة أو غيرها مؤكدًا على أن الأمر سيتضح خلال الساعات المقبلة.

من جانبه نفى المقبول وجود إصابات بكورونا في السودان، داعيًا المواطنين للتبليغ الفوري عن أي حالات إشتباه بالمرض.

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