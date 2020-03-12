شاهد بالصورة|| بعد مهلة الـ ٧٢ ساعة ازدحام غير مسبوق على خطوط الطيران بالخرطوم ووصول أسعار التذاكر إلى السعودية لأرقام قياسية

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

شهدت خطوط الطيران المغادرة إلى المملكة العربية السعودية ازدحاما غير مسبوق اليوم الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أمهلت السلطات السعودية مواطنيها ولمن لديهم إقامة سارية مدة 72 ساعة للعودة إلى المملكة قبل بدء تطبيق قرار تعليق السفر بسبب “كورونا”.

وتدافع عدد من السودانيين المقيمين بالمملكة تجاه شركات الطيران بالخرطوم لتعديل حجوزاتهم قبل انقضاء المهلة المفاجئة التي قررتها السعودية، مما أشعل أسعار تذاكر الطيران من الخرطوم إلى العاصمة السعودية الرياض التي وصلت إلى أكثر من 15 ألف ريال على الخطوط الإماراتية، فيما وصلت أسعار التذاكر على الخطوط السعودية إلى أكثر من 10 آلاف ريال، وغير متوفرة.

وتحدث عدد من السودانيين الذين فوجئوا بالقرار أثناء قضاء اجازاتهم بالسودان إلى ” السوداني الإلكترونية” مُطالبين بتمديد المهلة أو مضاعفة رحلات الطيران إلى الخرطوم، حتى يتمكنوا من المغادرة في ظل حظر السفر لفترة مفتوحة غير معروفة قد تطول.

وكانت السعودية قد أعلنت فجر اليوم الخميس، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى عدد من الدول من بينها السودان، واعطى القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة إلى المملكة، ذلك قبل بدء سريان تطبيق حظر السفر.