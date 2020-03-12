شاهد بالصورة|| سوداني مقيم ب ” شنغهاي” يحكي عن حياتهم مع “كورونا” ويُطمئن السودانيين

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

اوضح سوداني مقيم بالعاصمة الصينية ” شنغهاي” كيفية التغلب على فيروس ” كورونا” والاحتياطات اللازمة التي يقومون بها هناك، مطمئن السودانيين بأن الفيروس لايستطيع العيش في درجة حرارة السودان، وأن الإصابات في موطن انتشاره في انخفاض كبير مضطرد، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وكتب ” وليد عبدالله” بإحدى قروبات مواقع التواصل تحت عنوان ” من شنغهاي .. الصين” قائلاً:

احب اطمئن الاخوة السودانيين شايف الخوف مبالغ فيه من كرونا انا لي اكتر من شهرين في شنغهاي عايشت الوضع هناك .. اول حاجة الصورة دي وانا في الشارع متحركين عادي ملتزمين بالتوجيهات وهي :

لبس الكمامة طول ما انت خارج المنزل.. بقدر الامكان ما تلمس الاسطح زي السلالم و الترابيز.. مجرد ما ترجع غسيل اليدين قبل اي شي .. في البيت تطهير الاسطح الحنفيات مقابض الابواب … الخ.. الملابس تعرضها للشمس هنا ما ف شمس بنكويها .. من الصباح بنبلع توم على الريق نشرب الشاي بالجنزبيل.

مضيفاً: في السودان ما شاء الله شمس تحسدوا عليها وانا بكتب درجة الحرارة 12 درجة.. حوامتكم في الشمس براها تكتل الفايروس لانو ما بعيش في درجة حرارة اكتر من 24 درجة مئوية.. قوو المناعة البرتكان القريب الليمون الكركدي البصل الموز الجنزبيل الخضروات هنا والله بنقرش البصل قرش جد.

مطمئناً السودانيين بأن يعقلوها وتوكلوا على الله ما في حاجة تجيكم

ابشركم امس الصين سجلت 29 حالة فقط مقارنة بالأيام الاولى كانت بالالاف.. عدد الناس الذين تم شفاؤهم وغادروا المستشفيات اكثر من 60000، وختم بقوله: الموضوع ما خطير .. ودعواتكم لينا.