السودان يطالب إثيوبيا بتبادل المعلومات الأمنية عن الإرهاب

الخرطوم: السوداني

حث وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر، نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، على التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة ضد جرائم الهجرة غير الشرعية بتبادل المعلومات الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن، في بيان، إن وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر، التقى نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي في الخرطوم وطلب منه: “التنسيق المشترك في مجال التعاون العسكري لضمان استقرار البلدين ولمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بالقوات المشتركة ضد الجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية”.

وأشار إلى أن وزير الدفاع أكد للمسؤول الإثيوبي، أن تأثر السودان بالإرهاب وعدم الاستقرار ستكون له انعكاسات على الإقليم، وقال وزير الدفاع إن مسيرة التحول الديمقراطي لن تتوقف بالبلاد، وأضاف: “حدود البلدين يمكن أن تكون مثالًا يحتذي به في مجال الاستثمار المشترك، دون إراقة أي من دماء الشعبين في حال جري تعاون عسكري وأمني”.

وأدان نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولان، العملية الإرهابية التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء، وأكد على رغبتهم العمل سويًا مع السودان في المرحلة المقبلة، وقال: “مكافحة الإرهاب واجب مشترك لرفض إثيوبيا كافة الأعمال الإرهابية، ولابد من تعزيز علاقاتنا السياسية والعسكرية لآفاق أكبر”.

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