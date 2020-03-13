بعد الهجوم عليه بسبب فيديو… الممثل الكوميدي فخري خالد لـ(كوكتيل): (التور وقت يقع بتكتر سكاكينو).!

حوار:محاسن أحمد عبدالله

واجه الممثل الكوميدي فخري خالد انتقادات لاذعة بسبب مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مع الفنانة ميادة قمر الدين الذي كانت تقوم بتسجيله لشقيقها وتم تسريبه، حيث تحدث فيه الكوميدي فخري مازحا بأنه لن يعود إلى السودان، مشيرا للنعم التي يعيشون فيه.

(كوكتيل) أجرت معه حوارا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الموضوع …تابعوا ما جاء في الحوار.

كيف تمت دعوتك للبرنامج؟

ذهبنا إلى تركيا مع عدد من النجوم للمشاركة في برنامج تلفزيوني سياحي يعكس الوجه المشرق للسودان وذلك بعد أن وصلتنا دعوة من جهة معتبرة تكفلت بالاعاشة والتذاكر، تم بعدها عقد اجتماع مصغر لتوضيح تفاصيل البرنامج الذي يتكون من ٣٠ حلقة قمنا بتصويرها في ستة ايام.

انتشر لك فيديو مع الفنانة ميادة قمر الدين وصفه البعض بانه مسيء لاهل السودان بسبب دهشتكم من البلد؟

ابدا لم تكن هناك إساءة، ثم ثانيا (انا ما زول سياسي انا كوميدي بلطف الجو)، الفيديو في الأصل خاص، كنا نتحدث فيه انا والفنانة ميادة قمر الدين مع شقيقها بشيء من الطرافة والدعابة كما افعل دائما ولم نسيء فيه للسودان واحلف ما في زول بحب السودان اكتر مننا، نحن سودانيين وبنحب السودان ولم نتحدث عنه إلا بالخير وسترون ذلك في الحلقات .

اذا كان خاصا…كيف تم تسريبه؟

ليس لدي علم ولكن لم يكن القصد نشره، للأسف هو فيديو خاصة وتم تسريبه.

في رأيك..هل هناك استهداف لكم؟

لا أقول استهداف ولكن الهجوم الذي حدث مقصود إذا لم يكن هناك قصدا، لماذا لم يتم تداول الفيديوهات الجميلة التي رددنا فيها (مدنيااا وسوداني).

علق عليكم البعض انتقادكم اللاذع لحكومة حمدوك…هل كنتم تنتقدون حكومة الكيزان هكذا؟

نعم ..نحن أكثر من انتقد الكيزان في عهدهم وهناك كثير من الأعمال الكوميدية تثبت ذلك، وبسبب ذلك تعرضنا للكثير من المضايقات والتحذيرات والاستدعاءات.

البعض قال إنكم عكستم صورة سالبة عن السودان وانكم (مخلوعين)؟

لم نسيء للسودان انا كوميدي بعكس واقعي لم أقل(مافي رفيق أو مافي دكوة)، فقط فكرنا نخرج الشعب من همومه، انا ذهبت لاكثر من ثلاثين دولة أوروبية كيف اكون مخلوعا .

قيل إن الدولة العميقة هي من قامت بالدعوة والتكاليف؟

نعم…قالوا (سفرنا حميدتي والدولة العميقة وقالوا ادونا دهب ) كل هذا مجرد شائعات والمثل بيقول (التور وقت يقع بتكتر سكاكينو).

ذكر الكثيرون بأنه لا علاقة لك بالتمثيل ولم تدرسه وانك غير مؤهل؟

اولا..انا زول قانوني اي درست قانونا وبالفعل لم ادرس دراما. الفن لا يصنع فنانا إذا لم تكن هناك موهبة، وليس من المعقول طيلة الخمسة عشرين عاما التي عملت فيها في هذا المجال واكون غير مؤهل، انا واثق من مقدراتي وصاحب رسالة انا مقبول الحمد لله واقول لمن قالوا ذلك (كتر خيركم).

هل شعرت بالمضايقات يوما ما وفكرت في الهجرة؟

عرض علي فرص للجوء وحمل جنسية اخرى لكن رفضت لاني احب السودان و(لو سمح أو شين انا سوداني)

اين كنتم بداية الثورة؟…ما هو الدور الذي قمتم به؟

ما نقدمه من اعمال يحمل رسالة ومضمونا والنكتة تخاطب العقل، وكنا كذلك متواجدين مع عدد من الزملاء في ميدان الاعتصام وكنا نقوم بتوزيع المياه ونقدم اعمالنا، كذلك لدي أنشطة ومشاركات اخرى مختلفة في العمل الخيري والإنساني والتطوعي.

هل تشعر بالظلم؟

نعم..و احب أن أقول لكم الظلم ظلمات، لكن عافين لكل زول ظلمنا.

اخيرا…؟

نحن سودانيين نحب شعب السودان البلد الطيب الذي لم نتحدث عنه إلا بكل خير وستشاهدون ذلك في حلقات البرنامج.

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