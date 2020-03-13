أشقاء يغادرون حفل زواج بسبب (البطان)

الخرطوم:محاسن

غادر أربعة أشقاء مناسبة زواج باحدى القرى التي تقع بولاية الجزيرة بسبب إصرار أهل المناسبة على جلدهم داخل ساحة الرقص التي كانت تضج بأغنيات السيرة والحماسة. وتعود التفاصيل حسب شهود عيان أن الأشقاء تربطهم علاقة نسب مع أهل المناسبة لذلك كانوا حضور فيها منذ الصباح الباكر، وفي المساء بدأ الحفل في ساحة كبيرة صدح فيها صوت المغني بترديد أغنيات الحماسة وبدا الرجال في دخولها بعد خلع الجزء الأعلى من ملابسهم ليتم جلدهم، في تلك الأثناء اعلن الأشقاء مغادرتهم رغم محاولة البعض اقناعهم بأن يركزوا ويتم جلدهم فكان ردهم بان الجروح وآثار الجلد السابقة لم تندمل تسببت في اذيتهم لذا لن يكرروها مرة اخري.

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