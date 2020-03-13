مدير مركز الجودة د. منال لـ(السوداني): لابد من إرادة سياسية للاستفادة من رفع الحظر عن الصادر لأوربا

حوار : رحاب فريني

بدات مدير عام المركز الالماني لتأكيد الجودة د. منال ابو بكر الصديق ابراهيم أكثر حماسا في حديثها عن الصادر السوداني لأوربا وقالت في حوار مع (السوداني) ان السودان يستطيع فتح ابوابه لصادر المنتجات الزراعية البستانية للدول الاوربية بعد رفع اسمه من قائمة الحظر

د. منال في رأيك ما هي مطلوبات الصادر البستاني لأوربا؟

ـ لا بد من وجود رغبة سياسية و بنى تحتية كافية والاقتداء بتجارب الدول الاخرى التي نجحت في مجال الصادرات الزراعية والحيوانية وتحويل هذه التجارب الى سياسات وإجراءات تشجع الصادر وقالت بحسرة :لكن نحن هناك جهات تهزمنا .

وكيف نحقق قطاع ينافس في الصادر؟

أهمية البنية التحتية والكوادر المؤهلة وخلق علاقات مع الأسواق الخارجية قادرة على استيعاب احتياجاتنا بالإضافة إلى اهمية امتلاك التكنولوجيا المواكبة وخضوعها للمقاييس العالمية أهمها أن يكون منتجنا آمن ومواكب للمواصفات المطلوبة للدول التي يتم التصدير لها.

هل هنالك منظومة واضحة للصادر؟

لا توجد منظومة للصادر لا بد من الزراعة من أجل الصادر بوضع رؤية واضحة مع الجهات ذات الصلة وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والمواصفات والمقاييس, لان المسؤولية تشاركية ولا بد من التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الصلة .

ماهو دور المنتج في عملية الصادر؟

عدد كبير من المنتجين متعلمين ولهم الرغبة في التطور ولكن لا توجد جهة محددة تتبنى تهيئة وتطوير قدرات المنتجين ليتمكنوا من الزراعة من أجل الصادر لأن هؤلاء المنتجين يجب ألا يتحركوا بدون رؤية واضحة ودعم من الدولة و سياساتها .

ماهي مواصفات صادر المنتجات البستانية؟

معرفة متطلبات العالم سواء كانت للدول العربية او الاوربية وتوفير الحد الادنى للمواصفات لضمان الأمان للدولة المصدر لها واهمية اكتمال المنظومة والجهات الرقابية وتدريب المنتج وتوفير الدعم.

كيف يستطيع السودان ان ينافس عبر منتجاته البستانية؟

لا بد أن يفي بمتطلبات الأسواق العالمية وتبني المواصفات والاستعانة بالخبراء وفتح قناة للتسويق مع الدول المصدر لها لضمان الوصول لمناطق التسويق.

هل هنالك عوائق تقف امام التصدير؟

نواجه عوائق سياسية فأنا أتحرك من تلقاء نفسي وبتكلفة شخصية للقيام بعمل طوعي ونشر الوعي ولا أحتاج لعائد مادي أنا خبيرة في المواصفات ومستعدة أن أدرب أكبر عدد من الكوادر حتى ينطلقوا .

هل هنالك جدية من الحكومة الانتقالية في مسألة صادر المنتجات البستانية؟

نعم لمست رغبة في الحكومة ولكنها الرغبة لا تؤدي للأمام .

ماهو الشيء المطلوب من الحكومة ؟

على الحكومة الدور الفني وليس السياسي حتى نمشي خطوة للإمام بالتركيز بوضع برنامج واضح مع أشخاص موجودين في السودان وليس خارجه

نحن نطرق كل الأبواب وننتقد كل الخطوات غير الصحيحة وحتى الآن لم نمضِ بالطريقة الصحيحة رغم الإمكانات ولا توجد خطوات عملية.

وما هي الخطوات المطلوبة؟

لا بد من تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة لوضع رؤية واضحة لتنزيلها لأرض الواقع مع الجهات ذات الصلة.

ولماذا التركيز على المحاصيل البستانية؟

المحاصيل النقدية لديها سوق ورواج وبالتالي نركز على المحاصيل البستانية وهي تحقق عائداً مادياً كبيراً للدولة لأن العائد يذهب للمنتج مباشرة بعيداً عن السماسرة والوسطاء .

رأيك في أسعار المنتجات الزراعية؟

سعر التركيز الذي وضعته الدولة ضعيف وبالتالي لا نستطيع المنافسة نريد إعطاء كل صاحب الحق حقه لتشجيعه على التوسع والاهتمام بسلسلة القيمة المضافة للمنتج و دعم المنتج بمشاريع لإزالة الفقر والمناطق المتأثرة بالحروب.

هل توجد جاهزية للتصدير حالياً؟

نحن شبه جاهزين للزراعة ولا يمنع العمل في المشاريع التنموية الأخرى

لدينا مشاكل كثيرة مفترض نتعداها لننطلق بوضع أولويات وخطة إنتاجية بالموجود ولا بد من الاستفادة من العلاقات مع الدول الصديقة في الحصول على المساعدات الفنية لنستطيع الإنتاج والتصدير.