السعودية تجري “معالجات” بشأن مهلة العودة خلال 72 ساعة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة

الخرطوم: وكالات

أعلنت الجوازات السعودية عبر حسابها في موقع التواصل ” تويتر ” فجر اليوم الجمعة، أنه امتداداً للحالات الإنسانية والاستثنائية للإخوة المقيمين ممن صدرت لهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول قبل صدور قرار التعليق، ومتواجدين حالياً خارج المملكة، فإنه سيتم تمديد تأشيرات الخروج والعودة الصادرة لهم ” آليًا ” ومنحهم مدة سريان التأشيرة مماثلة لمدة التعليق.

وأوضحت أن من لدية تأشيرة خروج وعودة وقاربت صلاحية الإقامة على النهاية ، فإنه سيتم معالجة تمديد صلاحية إقاماتهم وتأشيراتهم الصادرة لهم ، وسيصدر بيان رسمي في ذلك لاحقا.

ونوهت المديرية العامة للجوازات لجميع الزائرين القادمين للمملكة بموجب تأشيرة زيارة بكافة أنواعها ( العائلية – التجارية – العلاج – العمل – السياحة ) أنه سيتم إتاحة الفرصة لهم لمراجعة ادارات الجوازات ، بعد سداد الرسم المقرر لتجديدها بنفس المدة السابقة بالدخول ، بما في ذلك المتعددة والمفردة ، حتى في حال استوفى المدة الكاملة للزيارة ( 180 ) يوماً.

وكانت خطوط الطيران المغادرة إلى المملكة العربية السعودية، قد شهدت ازدحاما غير مسبوق يوم الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أمهلت السلطات السعودية مواطنيها ولمن لديهم إقامة سارية مدة 72 ساعة للعودة إلى المملكة قبل بدء تطبيق قرار تعليق السفر بسبب “كورونا”.