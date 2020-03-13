تقاسيم تقاسيم تقاسيم تقاسيم

كمال حامد

** قدمت التهنئة للاخ والزميل الاستاذ لقمان أحمد بمناسبة اختياره المدير العام السابع خلال عشرة اشهر للهيىة السودانية للاذاعة والتلفزيون. واليوم بعد أن تسلم موقعه ونفض يده من عمله في بي بي سي بواشنطون اجدد له التهنئة مع بعض النصائح والمعلومات التي قد تفيده في المهمة الكبيرة.

** لست مشفقا عليه لعلمي بقدرته وخبرته ولكنني اخاف عليه من الايادي والتدخلات في عمله وحين تابعت تسجيلا لعملية التسليم والتسلم بينه والاخ الاستاذ الرشيد سعيد يعقوب وقال له الاخير “سنكون معك” تمنيته لو قالها “سنتركك مدعوما بالامكانيات ولن نجعل احدا يتدخل في عملك طالما جاء اختيارك بقناعة وقبول وسبقتك خبرة في هذا الحوش وخبرة كبيرة بالعمل لسنوات في اعظم كيان اعلامي في العالم”.

** ليعلم اخي لقمان أن دربه ليس مفروشا بالورود لان المهمة صعبة للعودة بالجهازين لدورهما الكبير وسمعتهما الاقليمية الهائلة.

** الفوضى والفساد والتدخلات الخارجية وغياب الامكانيات وكثرة الايدي العابثة كل هذا اضر بالعاملين الصابرين وأنتج برامج عجيبة نفرت المشاهدين وجعلتهم يفرحون بالبرامج القديمة المعادة في مكان البرامج والمواد الكلامية والبرامج عديمة الهدف والغاية. من الوجوه والاصوات العاطلة من الموهبة التي وصلت للمايكرفون والشاشة في غفلة من المعاينات والتدريب.

** اما عن الفساد فحدث ولا حرج وتأمل في اغلب المواد الاذاعية والتلفزيونية التي اعدت بعناية وجهد الرجال وهي تلعب وتبث في معظم بل كل القنوات والمحطات الخاصة التي تمد لسانها للقانون والحقوق الملكية وتحذيرات غير جادة بالتلويح بالقانون ولا جديد وقد تأسست بهذه المواد مجانا او باتفاقات ما يسمى بتحت الطربيزة فهل يفتح اخونا لقمان هذا الملف?

** حقوق العاملين كانت من اقل واضعف جهود القائمين على الهيئة ويبدو أن اهتمامهم بأنفسهم وسفرياتهم كانت الاهم او أن بعضهم كان يطالب بحقوق العاملين على استحياء خوفا من التهميش وما يسمى الركون على الرصيف.

**لدي تجربة اعتز بها من خلال عملي لسنوات سميتها في كتابي (نصف قرن بين القلم والمايكرفون ) سنة اولى تلفزيون حين كان التلفزيون اول عمل لي في الستينيات وسنة ثانية تلفزيون منذ التسعينيات ولثلاثة وعشرين عاما بدأت بتأسيس اول ادارة خاصة للرياضة وانتهت بتأسيس اول قناة رياضية في البلاد هي قناة النيلين الرياضية وهي ايضا صورة من صور الفساد.

** انشأ التلفزيون قناة النيلين من اجل اعطاء الرياضة المساحة التي تستحقها ومن اجل نقل مباريات الدوري السوداني وغيرها من الأحداث المحلية والاقليمية والدولية وهذه ستجد تفاصيل الفساد في حيثيات القضية التي رفعتها ضد الدولة وكانت في عنفوانها عام 2013م والحمد لله فقد حكم القضاء السوداني العادل لصالحي في القضية 2012/649 ودونك الحكم والحيثات فقد اسست الدولة القناة ودفع الشعب السوداني من موارده المليارات لاتحاد الكرة لحقوق بث الدوري وكانت عائدات الاعلانات والرعايات لا تدخل الخزينة العامة وعلمت بأن الملف مفتوح لدى نيابة المال العام مشكورة واستدعتني للشهادة ووضعت امامهم كل المستندات وعقد الشراكة الذي وصفه القانونيون بالمعيب ويكفيه عيبا انني المدير المسؤول لم اره ولم اعلم به بل ولم اوقع عليه ضمن الشهود.

** اخي لقمان سندعمك بالنصيحة إن اردت ذلك لاننا في عمر وقرار اعتزال لا يسمح لنا بغير ذلك واعلم انك خريج مدرسة ال بي بي سي العظيمة التي تخرج منها العظام من السودانيين الاساتذة الطيب صالح- أحمد قباني – محمد خير البدوي- صلاح أحمد محمد صالح- علاء صبحي واسماعيل طه- رحمهم الله وأتى بعدهم الاساتذة ايوب صديق – عمر الطيب- حليمة عبد الرحمن- عبد الدائم عمر الحسن – عمر عبد العزيز- لقمان أحمد- محمد محمد عثمان وشخصي الضعيف في اطول فترة من 1994م الى 2012م.

** ابدأ يا لقمان بالخارطة البرامجية الغائبة وقلل من البرامج الكلامية الجافة وراجع قوائم الذين دخلوا الحوش بالشباك وفيهم القليل الذي يستحق المشاركة ولكن بعد تعميم امر التدريب والتدريب ولا شيء غير التدريب.

** ضاعت الطاسة كما يقولون بتجارب بعض القائمين على الامر الذين خلطوا ما بين نظام المنتج المعمول به في القنوات والمحطات الخاصة وبين النظام الخالد نظام الادارات المتخصصة المسؤولة ونرى الانجح المزج بين النظامين كما القنوات الكبيرة. وفقك الله وو اعمل بهمتك التي نعرفها ويعرفها عنك اهلك في ملم جبل مرة.. دعواتي لك من الخارج.