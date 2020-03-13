وباء ” كورونا” يدخل السودان.. الصحة تعلن خطة عاجلة لمنع انتشار المرض

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن إكتشاف اول حالة إصابة بمرض ” كورونا” المستجد والمسمى علميا COVID-2019.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ” الجمعة” إن المصاب بالمرض توفي أمس ” الخميس بالخرطوم وهو رجل في خمسيني يسكن بمحلية الخرطوم في ولاية الخرطوم.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المتوفى ب” كورونا” كان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاسبوع الاول من مارس.

واكدت وزارة الصحة الاتحادية بأنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن “الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا” والتي تم تقديمها للسيد رئيس مجلس الوزراء. وتشمل خطة وزارة الصحة الاتحادية تقوية مقدرة المرافق والكوادر الصحية علي مكافحة الوباء.