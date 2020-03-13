الفرقة الحمراء تعاود التدريبات غدًا وتدخل معسكرًا مقفولاً

الخرطوم: السوداني

تعاود الفرقة الحمراء السبت التحضيرات بقيادة التونسي أمين المسلمي والطاقم المعاون، استعدادًا للمرحلة المقبلة والمباريات التي تنتظر الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، بعد راحة لمدة يومين عقب الفراغ من مواجهة الشرطة القضارف.

ومن المنتظر أنّ يدخل فريق الكرة بنادي المريخ معسكرًا مقفولا خلال الساعات المقبلة بعدما قرّر القطاع الرياضي على ذلك.

والتونسي أمين المسلمي، كان قد طالب بتوفير معسكرٍ للفريق بعد توقف الدوري الممتاز لاستحقاقات المنتخب الوطني الذي يتأهب لخوض غمار تحدياته في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا والمقامة بالكاميرون 2021م.

ويتوقّع أنّ يبدأ المريخ مسلسل التدريبات “السبت” وفق ما أعلن التونسي في وقتٍ سابق لحاجته إلى فترة إعدادية خاصة تعينه على تجهيز الفريق في الوقت الراهن من أجل المباريات الصعبة التي تنتظرهم في بطولة الدوري الممتاز.

يشار إلى أنّ المسلمي كان قد منح نجوم الفرقة الحمراء راحةً لمدة”48″ ساعة بعد نهاية الفريق من مباراته أمام الشرطة القضارف في بطولة الدوري الممتاز