نمر ووليد في قائمة منتخبنا الوطني بأمر فيلود

الخرطوم: السوداني

يتوقّع أنّ يكون انضم نجما المريخ الخرطوم صلاح نمر، ووليد حسن إلى قائمة “صقور الجديان” بعد مطالبة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هويبر فيلود بضمهما عقب التألق اللافت في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما علمت”السوداني”، فإنّ نادي المريخ كان قد تلقى إخطارًا من اتحاد كرة القدم السوداني طالب فيه بانضمام النجمين إلى تحضيرات المنتخب في المرحلة المقبلة.

واختار الفرنسي ثنائي الأحمر بعد المستويات الفنية التي ظهرا بها في جولة الفريق أمام الشرطة القضارف في بطولة الدوري الممتاز.

وينتظر أنّ يخوض منتخب السودان مباراته أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا خواتيم مارس الجاري.

وسيخوض المنتخب الشهير بـ”صقور الجديان” معسكرًا تحضيريًا وسيؤدي فيه تجربة ودية أمام منتخب توغو للمحليين قبل المغادرة إلى غانا لمواجهة منتخبها