سكرتير الأمل عطبرة يدلي بالمثير   محمد تاج السرّ: تعرّضنا لهزّةٍ في النتائج والخبرة أعادتنا للمسار الصحيح  

الخرطوم: السوداني

كشف محمد تاج السر، الأمين العام لنادي الأمل عطبرة، السبب وراء عودة الفريق القوية لسكة الانتصارات والنتائج الإيجابية في آخر 4 مباريات، مما ساعد على احتلاله مركزًا متقدمًا بجدول الترتيب.

ونجح الأمل عطبرة “الأربعاء” الماضي في تحقيق الفوز خارج ملعبه، على مضيفه الهلال كادقلي بهدفٍ دون مقابل ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، محتلاً المركز الرابع.

وقال تاج السر في تصريحاتٍ أمس “الخميس “تعرضنا لهزة في النتائج مع بداية الدور الثاني، حيث تأثر اللاعبون باحتلالهم صدارة الترتيب في بعض المراحل، ونسوا واقع الفريق، وإمكانياته”.

وأضاف: “خبرات مجلس الإدارة والجهاز الفني، أعادتنا للمسار الصحيح، بعد التراجع في الترتيب، لكننا بعد أن ابتعدنا عن التفكير العاطفي، نجحنا في التعادل خارج ملعبنا مع الهلال المتصدر والأمل وفزنا على الهلال كادقلي”.

واختتم محمد تاج السر بأن مجلس إدارة نادي الأمل عطبرة، وجهازه الفني ولاعبيه، يطمحون في العودة للتمثيل القاري، مشددا على أنهم سيلتزمون بالتعامل بعقلانية وتجنب العاطفة لتحقيق هدفهم بالموسم الجاري