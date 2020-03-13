برهان تيه: الأندية تعاني وعلينا التفكير بإيجابية

الخرطوم: السوداني

قال المدرب الوطني برهان تية، إنه يجب إيقاف الدوري السوداني الممتاز بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح تيه في تصريحاتٍ صحفية أمس”الخميس” أنّ الأندية السودانية تعاني معاناة كبيرة، واللاعبون مشغولون بما يحدث حولهم من ظروف.

وتابع تية” نشتري العيش في الأقاليم بخمسة جنيهات للعيشة الواحدة، والجهاز الفني يقف في الصفوف من أجل توفير الخبز”.

وزاد” من الصعب لعب دوري في الظروف الحالية”.

واعتبر تية أن المنتخب الوطني لكرة القدم لن يحقق نتائج بسبب الدوري، وأشار إلى أن مستوى الدوري منخفض نتيجة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد عامة.

وقال تية” اللاعبون بشر ولديهم أسر ومن الطبيعي أن يكونوا مشغولين هم أيضا، والتركيز لن يكون موجوداً”.

وأضاف: “يجب أن نفكر في المصلحة العامة، والأمور لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، دوري ضاغط وظروف صعبة