الفاتح النقر يضع برنامجًا خاصًا للهلال ويستعين بالشباب

الخرطوم: السوداني

وضع الجهاز الفني للهلال بقيادة الفاتح النقر برنامجًا خاصًا للفريق في المرحلة المقبلة سيتمّ تنفيذه عقب العودة إلى التدريبات غدًا”السبت”.

وبحسب المتابعات فإنّ النقر أمنّ على ضم عددٍ من لاعبي الشباب إلى الفريق الأوّل والاستعانة بهم في ظلّ غياب عددٍ من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخب الوطني الذي يتأهب لملاقاة غانا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وينتظر أنّ يكثّف الجهاز الفني التدريبات خلال الأسبوع المقبل، على أنّ يبدأ في أداء عددٍ من المباريات الوديّة التي تقرّر أنّ تكون أمام أندية الدرجة الأولى