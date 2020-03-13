في حضور سوداكال مجلس المريخ يلتئم ويصدر عدداً من القرارات

عقد مجلس المريخ اجتماعا دوريا برئاسة آدم عبد الله سوداكال في حضور الصادق صالح جابر أمين مال المجلس ونائب رئيس لجنة الاستثمار بالإضافة لأعضاء المجلس الأستاذ علي أبشر نائب الرئيس للشئون الإدارية والقانونية إضافة للأستاذ عمر محمد عبدالله والكباتن هيثم محمد الرشيد وخالد أحمد المصطفى واحمد مختار.

وقرّر في الوقت ذاته تكوين لجنة للتواصل مع كل رموز و أطياف المجتمع المريخي والهدف منها الوصول لتوافق جميع مكونات البيت المريخي.

وأشاد مجلس الإدارة بقرار المحكمة العليا القاضي باعتماد السيد آدم سوداكال رئيسًا، وقرّر المجلس وضع القرار موضع التنفيذ بجانب التأمين على إجازة النظام الأساسي.

وكلّف المجلس عمر محمد عبد الله وأحمد مختار بمتابعة إجراءات إصدار صحيفة المريخ.

وتم تفويض المجلس في اجتماعه السيد رئيس النادي بالتشاور مع أعضاء المجلس وجميع أطياف مجتمع المريخ كما تم تكليف الأستاذ أحمد مختار ناطقاً رسميا باسم مجلس الإدارة.

وحدّد مجلس المريخ رسوم العضوية الشهرية لأعضاء الجمعية العمومية بقيمة “500” جنيه رسوما شهرية.