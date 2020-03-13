ولاية الخرطوم تُخصص أرقام للإتصال والتبليغ عن ” كورونا”

الخرطوم: تسنيم عبد السيد
دعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، المواطنيين للتبليغ الفوري عن أي حالة إشتباه بمرض ” كورونا” بجميع محليات الولاية، في وقت خصصت الوزارة أرقامًا للإتصال والتبليغ مباشرة لمنع إنتشار فيروس ” كورونا” والسيطرة عليه.
وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والإلتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.
وتنشر ( السوداني) التي حددتها ولاية الخرطوم للتبليغ عن ” كورونا”
محليه امبده:
0127014588
رئاسه الوبائيات:
0123390987
محليه الخرطوم:
0127621099
محليه جبل اولياء:
0123297572
محليه بحري:
0127012876
محليه شرق النيل:
0122334240
محليه ام درمان:
0124950800
محليه كرري:
0121270756
الخرطوم: تسنيم عبد السيد