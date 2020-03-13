ولاية الخرطوم تُخصص أرقام للإتصال والتبليغ عن ” كورونا”

الخرطوم: تسنيم عبد السيد

دعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، المواطنيين للتبليغ الفوري عن أي حالة إشتباه بمرض ” كورونا” بجميع محليات الولاية، في وقت خصصت الوزارة أرقامًا للإتصال والتبليغ مباشرة لمنع إنتشار فيروس ” كورونا” والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والإلتزام بقواعد السلامة العامة كغسل اليدين بالماء والصابون.

وتنشر ( السوداني) التي حددتها ولاية الخرطوم للتبليغ عن ” كورونا”

محليه امبده:

0127014588

رئاسه الوبائيات:

0123390987

محليه الخرطوم:

0127621099

محليه جبل اولياء:

0123297572

محليه بحري:

0127012876

محليه شرق النيل:

0122334240

محليه ام درمان:

0124950800

محليه كرري:

0121270756

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