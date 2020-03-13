الحكومة تدرس قرار إيقاف الجامعات و تأجيل امتحانات الشهادة

الخرطوم: السوداني

قال وزير الصحة د . أكرم علي التوم إن الحكومة ستقرر خلال اليومين القادمين امر ايقاف الجامعات و الكليات الأكاديمية و تأجيل إمتحانات الشهادة السودانية و الأجنبية و سيتم رفع توصيات لرئيس مجلس الوزراء الاحد المقبل .