الحكومة تدرس قرار إيقاف الجامعات و تأجيل امتحانات الشهادة

أخبار السودان
By alsudani 41 0

الخرطوم: السوداني

قال وزير  الصحة د . أكرم علي التوم إن الحكومة ستقرر خلال اليومين القادمين امر ايقاف الجامعات و الكليات الأكاديمية و تأجيل إمتحانات الشهادة السودانية و الأجنبية و سيتم رفع توصيات لرئيس مجلس الوزراء الاحد المقبل .

alsudani
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