9090 تلفون للتبليغ عن حالات الإشتباه

الخرطوم: السوداني
اعلن وزير الصحة د. أكرم علي التوم عن إشراك شركات الإتصالات، في تفعيل تلفون الطوارئ 9090 للتبليغ عن حالات الإشتباه، بالاضافة لأربعة أرقام أخرى تم تقديمها للجمهور للتبليغ, كاشفا عن إجتماع للجنة الفنية غدا في تمام العاشرة صباحا.
الخرطوم: السوداني
اعلن وزير الصحة د. أكرم علي التوم عن إشراك شركات الإتصالات، في تفعيل تلفون الطوارئ 9090 للتبليغ عن حالات الإشتباه، بالاضافة لأربعة أرقام أخرى تم تقديمها للجمهور للتبليغ, كاشفا عن إجتماع للجنة الفنية غدا في تمام العاشرة صباحا.
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