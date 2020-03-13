شاهد بالفيديو|| ما طرأ على “الآذان” بالمساجد بفعل كورونا

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

اضطرت المساجد في الكويت أن ترفع النداء للصلوات الخمس مع تنبيه ( الصلاة في بيوتكم) لأول مرة، ضمن عدة اجراءات وقائية في مواجهة فيروس “كورونا”.

وكانت وزارة الأوقاف الكويتية، قد أعلنت وقف صلاة الجماعة للصلوات الخمس في المساجد والاكتفاء بالأذان فقط اعتباراً من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة الاوقاف قولها إنه بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الافتاء بالوزارة فقد تقرر ايقاف صلاة الجماعة لجميع الفروض في المساجد ويكتفى برفع الأذان فقط وعلى المؤذنين ان يلحقوا بالأذان قول (ألا صلوا في الرحال) وستكون ابواب المساجد مغلقة.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما طرأ على الآذان من تنبيه بسبب تحاشي انتقال العدوى بفيروس كورونا.